للمرة الأولى.. رفع تعاميم منع السفر خلال ثوانٍ بعد إتاحة السداد الإلكتروني للمطالبات المالية

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن إضافة تحديثات جوهرية لخدمة «الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر»، تتيح للمتعاملين للمرة الأولى خاصية الدفع الإلكتروني المباشر لتسوية المطالبات المالية المرتبطة بالتعاميم، بما يضمن رفع القيود ومنع السفر بشكل تلقائي وفوري.

وأكدت خلال مؤتمر صحافي عقد، صباح أمس، في نادي ضباط شرطة دبي، أن التحديث الأخير لخدمة الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر يوفر تسهيلات كبيرة للأفراد، سواء داخل الدولة أو خارجها، من خلال السماح لهم بسداد المبالغ المقررة عليهم، بالدخول عبر خدمة الهوية الرقمية (UAE PASS)، لرفع المنع فوراً خلال ثوانٍ، عكس المقرر سابقاً، حيث كانت هذه الإجراءات تستلزم تقديم طلبات إلى الجهات المختصة ومراجعتها.

وأفادت أن التحديث يشمل في مرحلته الأولى مركز فض المنازعات الإيجارية، إذ صار بإمكان أي شخص صدر بحقه تعميم أو منع سفر بسبب مطالبات مالية إيجارية الدخول عبر الخدمة وتسديد المبلغ إلكترونياً ورفع المنع، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً على التنسيق مع محاكم دبي والنيابة العامة لإدراج التعاميم الصادرة من الدائرتين ضمن الخدمة خلال العام الجاري 2026.

وبينت أن هناك إقبالاً لافتاً وتفاعلاً كبيراً من المتعاملين على خدمة الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر عبر تطبيق شرطة دبي الذكي والموقع الإلكتروني منذ إطلاقها، حيث سجلت الإحصاءات ارتفاعاً في معدلات الاستخدام بنسبة تراوح بين 40 و50%، مشيرة إلى أن عدد المستعلمين عن الخدمة يصل إلى 10 آلاف شخص يومياً، مؤكدة أن الخدمة متاحة لجميع المقيمين للاطمئنان على وضعهم القانوني في أي وقت.

وأعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال المؤتمر، إطلاق «الجيل الثاني» من الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، والتطبيق الذكي، إضافة إلى إطلاق «منصة المُحامين» بسبع خدمات قانونية رقمية موجهة خصيصاً لفئة المحامين والمستشارين القانونيين، بما يُسهم في تسريع الإجراءات، ويرفع كفاءة الأداء، ويُثري تجربة المتعامل ويجعلها أكثر مرونة وموثوقية.

وقال مساعد القائد العام لشؤون الإدارة رئيس مجلس إسعاد المتعاملين في شرطة دبي، اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، إن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، تحرص على استدامة تطوير منظومة عملها التقنية بما يحقق الأهداف المرجوة من الوصول المرن والسريع للمُتعاملين إلى الخدمات الأمنية والمرورية والمجتمعية والجنائية، وبما يدعم توجهاتها الاستراتيجية في إسعاد المجتمع، وتعزيز الأمن، وبناء قدرات ابتكارية مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات.

من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، اللواء خالد ناصر الرزوقي: «أطلقنا الجيل الثاني من الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لشرطة دبي، وفق الهوية الرقمية المعتمدة، وبما يعكس التطور الشامل في المحتوى والخدمات الرقمية، ويقدم الموقع والتطبيق خدماتهم بسبع لغات معتمدة وفق الأمم المتحدة، وأكثر من 268 لغة مدعومة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، كما أطلقنا سبع خدمات رقمية في قطاع القانون والعدالة، وفق الأطر والضوابط القانونية المعتمدة، دون الإخلال بالإجراءات النظامية».

وأكد مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، العميد ماجد السويدي، أن منصة المُحامين بما تتضمنه من خدمات رقمية قانونية، تمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة لفئة المحامين والمستشارين القانونيين، وتسهم بشكل فعّال في تقليل الاعتماد على الحضور الشخصي للمراكز التقليدية، وزيادة الكفاءة التشغيلية.

وأوضح أن هذه الخطوة ستنعكس مباشرة على تقليل ضغط المراجعين في مراكز الشرطة، ما يتيح تركيز الموارد البشرية على المهام الأمنية والمجتمعية الحيوية، كما أشار إلى أن النظام الجديد يتيح تتبع الطلبات ومتابعتها لحظياً، ما يعزز من جودة الأداء، ويُسهم في تحسين تجربة المتعامل القانونية بشكل جذري، موضحاً أن المنصة ستمكن المحامين على مدار الـ24 ساعة على الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، من تقديم كل الأوراق الرسمية والمستندات عبر المنصة، كما ستتمكن مراكز الشرطة من جانب آخر من متابعة الإجراءات وحالة الطلبات.

بدورها، أكدت مديرة إدارة التطبيقات الذكية في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، حصة البلوشي، أن المنظومة الجديدة تتميز بمنصة رقمية موحدة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، وتعد المنظومة نقلة نوعية في سهولة الوصول إلى الخدمات، وتقديم البلاغات، ومتابعة الطلبات، وتلقي الإشعارات من نقطة مركزية واحدة.

وأدرجت التحديثات الجديدة مسرّعات خدمات ذكية تعتمد على فهم السلوك واللغويات الخاصة بالمتعاملين، لتقديم تجربة أكثر تخصيصاً وسرعة في الوصول إلى الخدمات ذات الصلة.

ومن خلال «بوابة الخدمات وملف المتعامل 360» أصبح بإمكان المتعاملين الاستفادة من لوحة معلومات مخصصة تعرض تتبعاً شاملاً لجميع الطلبات، والشكاوى، والبلاغات، والمقترحات، إضافة إلى إشعارات وتنبيهات فورية تُعرض بشكل موحد وواضح. وتُقدَّم الخدمات انطلاقاً من منظور الجهات لتوفير أعلى درجات الشفافية والمساءلة.

وفي إطار دعم الفئات المهنية، أُطلقت «مساحات عمل المحامين»، والتي تمكّن المحامين من إدارة قضاياهم ووكالاتهم وطلبات موكليهم بطريقة رقمية وآمنة عبر الهوية الرقمية، دون الحاجة لزيارة مراكز الشرطة، كما أُتيح نظام إدارة موحدة للطلبات والقضايا، يوفّر نقطة واحدة لتتبع الطلبات والتعميمات ومنع السفر، مع جداول زمنية واضحة وتحديثات مستمرة عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، والتنبيهات داخل المنصة.

وأُدرج ضمن المنظومة «المستشار الذكي - Dubai Police AIX»، الذي يُعد دليلاً رقمياً تفاعلياً يوفر إرشادات دقيقة عن الخدمات والبلاغات والاستفسارات، ما يسهم في تسريع الإنجاز وتقديم تجربة متقدمة تفوق النماذج التقليدية للمحادثات الآلية.

وتتضمن منصة المحامين خدمة «ربط الوكالات»، والتي تتيح للمحامين ربط الوكالات القانونية بالبلاغات الواردة، لتمثيل موكليهم بشكل رسمي ومعتمد، كذلك خدمة «توقيع الوكالات الإلكترونية»، التي تتيح للمحامين الحصول على وكالات قانونية موقعة من طرف موكليهم بطريقة رقمية رسمية وآمنة، وخدمة «كف البحث»، والتي تتيح للمحامين الحصول على شهادة كف البحث الصادرة من شرطة دبي، وذلك لمتابعة إجراءات رفع التعاميم بشأن الأفراد واللوحات، وذلك بعد تسوية أوضاع الموكل القانونية والمالية، وخدمة «فتح شكاوى جنائية»، التي تُمكّن المحامي من تقديم شكوى جنائية نيابة عن الموكل بعد التحقق من الهوية وربط الوكالة وتحديد الموكل عبر الهوية، وخدمة «شهادة لمن يهمه الأمر»، التي تُمكّن المتعامل من التقدم بطلب إصدار شهادة رسمية مرتبطة بحالة أو معاملة، ويمكن للمحامي أيضاً التقدم بها نيابة عن الموكل، وخدمة «تصريح زيارة موقوف أو نزيل»، التي تتيح الحصول على التصريح اللازم للاتصال المرئي بأحد الموقوفين أو النزلاء المتحفظ عليهم في إمارة دبي، إلى جانب خدمة «الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر»، والتي تمكن المُتعامل أو المحامي من الاستعلام عن الحالة المالية، مع ميزة خاصية الدفع مباشرة عبر الخدمة الرقمية، التي تسمح للمُتعامل بمعرفة الجهة المُعممة والمبلغ المستحق الدفع مباشرة، وإنهاء المعاملة أيضاً.

• تسهيلات كبيرة للأفراد داخل الدولة وخارجها للاستعلام عن التعاميم من خلال التسجيل بالهوية الرقمية «UAE PASS».

• 10 آلاف متعامل يومياً يستفسرون ويستعلمون عن التعاميم ومنع السفر.