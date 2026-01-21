«xRift» مركبة للتنقل في التضاريس الوعرة

أعلنت «ستير إيه آي»، الشركة المتخصصة في تكنولوجيا الأنظمة المستقلة، التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إطلاق مركبة «xRift» المستقلة بالكامل للطرق الوعرة، والتي تمثل جيلاً جديداً من الحلول المصممة لدعم مجموعة واسعة من المهام في أقسى البيئات بمنطقة الخليج العربي.

وجرت مراسم الإطلاق خلال فعاليات معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2026»، الحدث الأكبر عالمياً في هذا المجال، وذلك بدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة في دولة الإمارات.

وتتميز «xRift» بتصميمها المتقدم، حيث جرى تطويرها خصيصاً لتلبية متطلبات القطاعات الصناعية والدفاعية التي تتطلب مستويات عالية من الدقة والمرونة العملياتية مقارنة بمركبات الطرق الوعرة الأخرى المصممة لتنفيذ مجموعة محدودة من العمليات، ويستبدل التصميم المعياري للمركبة مقصورة الركاب بسطح تحميل مسطّح قادر على استيعاب حمولات تصل إلى 500 كغم، مع إمكانية تزويدها بحلول متعددة تشمل أنظمة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، إضافة إلى منظومات الأسلحة، ومهام النقل والإمداد عبر التضاريس القاسية وغير المعروفة.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ستير إيه آي مايكل سوندر باي: «تمثل (xRift) جيلاً جديداً من المركبات المستقلة عالية الأداء للطرق الوعرة، حيث تتميز بالموثوقية وقابلية التوسع وإمكانية التخصيص وفق المتطلبات العملياتية الدقيقة للمستخدمين، وتكمن قوة هذه المنصة في تنوع استخداماتها ومتانتها، إذ يمكنها دعم مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك الإمداد والعمليات الميدانية والمراقبة، دون أي تدخل بشري، وصُمم نظامها لتحمل أقسى الظروف وضمان تنفيذ المهام بكفاءة عالية».

وتعمل «xRift» بوساطة نظام القيادة الذاتية «CoreX» المطور في «ستير إيه آي»، الذي يجمع بين عتاد معياري ومنظومة برمجية متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي.