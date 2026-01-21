حمدان بن محمد بن زايد يفتتح معرضَي «يومكس» و«سيمتكس» 2026

افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة رئيس مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، الدورة السابعة لمعرضَي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس»، التي تستمر فعالياتها في مركز «أدنيك» أبوظبي حتى 22 يناير الجاري.

وزار سموّه عدداً من أجنحة الشركات الوطنية والعالمية والجهات الحكومية والخاصة المشاركة في نسخة هذا العام، والتي تعرض أحدث التوجهات التقنية في تطوير الروبوتات، والطائرات غير المأهولة، وأنظمة التحكم الذكية، إلى جانب التطبيقات المتقدمة للمحاكاة والذكاء الاصطناعي.

كما اطّلع سمّوه، خلال جولته في المعرض، على أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة التي تعكس التحولات المتسارعة في مجالات الأنظمة غير المأهولة، والمحاكاة والتدريب، ودورها في دعم جاهزية القطاعات المدنية والتجارية والدفاعية لمواكبة متطلبات المستقبل.

وأكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان أن تبني الحلول التقنية المتطورة في القطاعات ذات الأولوية، يُعد نهجاً استراتيجياً في استشراف المستقبل لرفع مستوى جاهزية منظومة الاقتصاد الوطني لمواكبة متطلبات الصناعات الدقيقة بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة على المدى البعيد.

ورافق سموّه، خلال افتتاح المعرض، الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، ومستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، فيصل عبدالعزيز البناي، ووزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك فاضل المزروعي، ورئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي.

وتنظم مجموعة أدنيك معرضَي «يومكس» و«سيمتكس»، بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبدعم من مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وبشراكة استراتيجية مع مجموعة «إيدج»، وبالشراكة مع مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، لعرض أحدث الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة في مجالات الأنظمة غير المأهولة، والمحاكاة والتدريب، والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات التكنولوجية المُستخدمة في المجالات المدنية والتجارية والدفاعية.

وشهد اليوم الأول إبرام أربع صفقات لمصلحة وزارة الدفاع، بقيمة إجمالية بلغت 879.785 مليون درهم، أعلنها مجلس التوازن للتمكين الدفاعي (توازن)، الجهة الوطنية المعنية بترجمة أولويات الدفاع والأمن إلى نتائج مؤسسية وصناعية واقتصادية ملموسة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تم الإعلان عن ثلاث صفقات لمصلحة مجموعة «إيدج»، حيث تمثلت الصفقة الأولى في تطوير آليات مسيّرة من نوعي SCORPIO S وSCORPIO M بقيمة 28 مليوناً و883 ألف درهم، فيما خُصصت الصفقة الثانية لتطوير طائرة الجايروكوبتر وتحويلها إلى طائرة مسيّرة لأغراض النقل، بقيمة 22 مليون درهم، أما الصفقة الثالثة، فتضمنت شراء طائرات ANAVIA HT-100 بقيمة 661 مليوناً و194 ألف درهم.

كما تم التعاقد مع دايفكو إنترناشونال للمعدات العسكرية، إحدى شركات مجموعة رماح الدولية، لشراء مركبات التحكم عن بعد بقيمة 167 مليوناً و708 آلاف درهم.

وقال المتحدثان الرسميان لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، محمد سيف الزعابي ومانع عبدالكريم المنصوري، إن الإعلان عن الصفقات سيستمر على مدار الأيام الثلاثة للمعرض، بما يعكس الزخم المتنامي الذي يشهده قطاع الأنظمة غير المأهولة وحلول المحاكاة والتدريب.

وأكدا أن هذه الصفقات تعكس الأهمية المتنامية لمعرضَي «يومكس وسيمتكس» بوصفهما منصة استراتيجية عالمية تجمع صُنّاع القرار والخبراء والشركات المتخصصة في مجالات الأنظمة غير المأهولة، والمحاكاة، والتدريب، والحلول المستقبلية، وتسهم في دعم أهداف الأمن والدفاع الوطني.

وارتفع عدد الشركات والعلامات التجارية العارضة ليصل إلى 375 شركة وعلامة تجارية، بنسبة زيادة 74% مقارنة بالدورة الماضية، في حين ارتفع عدد الدول المشاركة بنسبة 9% ليصل إلى 38 دولة، منها 10 دول جديدة تشارك للمرة الأولى.

ويعد الجناح الإماراتي أكبر جناح مشارك في المعرضين، يليه الجناح الصيني، ومن ثم الأميركي، وتمثل الشركات الوطنية 45% من مجمل عدد الشركات الكلي، في حين بلغت نسبة الشركات الدولية 55%، الأمر الذي يعكس أهمية هذه الفعاليات ودورها الحيوي في دعم تطوير الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الدولية، وعقد الشراكات وتوطين المعرفة في الدولة.