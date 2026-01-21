«إير كيو» الإماراتية تكشف عن طائرات شحن مبتكرة

كشفت شركة «AirQ Limited» الإماراتية، المتخصصة في تصميم وتطوير الطائرات غير المأهولة، عن أحدث مشروعاتها في مجال الطائرات المخصصة للشحن: «Cargo 200» و«Cargo 40»، وذلك خلال مشاركتها في معرض يومكس 2026.

وقال مدير برنامج في شركة «إير كيو» ومدير مشروعَي «Cargo 200» و«Cargo 40»، ديفيد سوستيريك، إن الميزة الأساسية لهذه الطائرات تكمن في قدرتها على الإقلاع والهبوط العمودي «VTOL»، مع إمكانية التحول إلى وضع الطيران الانسيابي «Cruise».

وأوضح أن مدى طائرة «Cargo 200» يصل إلى 450 كيلومتراً في وضع الطيران الانسيابي، بينما يوفر «Cargo 40» مدى أطول بحمولة أقل وحجم مختلف للطائرة، ما يمنح المستخدم خيارات أوسع تتناسب مع طبيعة المهمة.

ولفت إلى أن من أبرز مزايا هذه الطائرات أنها هجينة، وخفيفة الوزن للغاية، مع تحسين كبير في تنفيذ المهام.