الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في كابول

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع في وسط مدينة كابول بأفغانستان، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق، ولأفغانستان وشعبها الصديق، في هذا الهجوم الآثم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.