منصور بن زايد يعزي في وفاة علي سالم البيض

قدّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، العزاء في وفاة علي سالم البيض وذلك خلال حضور سموه العزاء في مجلس الغدير بأبوظبي.

كما قدّم سموه العزاء إلى أبناء الفقيد، عدنان وهاني وعمرو وإخوانهم.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.