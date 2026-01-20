رفع منع السفر بسبب «المطالبات الإيجارية» بـ «ضغطة زر» عبر موقع وتطبيق شرطة دبي

أضافت شرطة دبي آلية سداد مباشر للالتزامات المقررة على الأشخاص الصادر بحقهم تعميم ومنع سفر بسبب مطالبات إيجارية، بما يتيح لهم رفع المنع فوراً ضمن تحديث حزمة من الخدمات عبر موقعها الإلكتروني تشمل "خدمة الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر".

وكشفت خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، في نادي ضباط شرطة دبي، أن التحديث الأخير لخدمة الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر يوفر تسهيلات كبيرة للأفراد، سواء داخل الدولة أو خارجها، من خلال السماح لهم بسداد المبالغ المقررة عليهم، بالدخول عبر خدمة الهوية الرقمية (UAE PASS)، لرفع المنع فوراً خلال ثوان، عكس المقرر سابقاً حيث كان تستلزم هذه الإجراءات تقديم طلبات إلى الجهات المختصة ومراجعتها.

وأفادت أن التحديث يشمل في مرحلته الأولى مركز فض المنازعات الإيجارية إذ صار بإمكان أي شخص صدر بحقه تعميم أو منع سفر بسبب مطالبات مالية إيجارية الدخول عبر الخدمة وتسديد المبلغ إلكترونياً ورفع المنع، وتعمل حالياً على التنسيق مع محاكم دبي والنيابة العامة لإدراج التعاميم الصادرة من الدائرتين ضمن الخدمة.

وأعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إطلاق "الجيل الثاني" من الموقع الالكتروني لشرطة دبي، والتطبيق الذكي، بالإضافة إلى إطلاق "منصة المُحامين" بــ7 خدمات قانونية رقمية موجهة خصيصاً لفئة المحامين والمستشارين القانويين، بما يُساهم في تسريع الإجراءات، ويرفع كفاءة الأداء، ويُثري تجربة المتعامل ويجعلها أكثر مرونة وموثوقية.

وأكد مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، رئيس مجلس إسعاد المتعاملين في شرطة دبي، اللواء دكتور صالح عبدالله مراد، أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، تحرص على استدامة تطوير منظومة عملها التقنية بما يحقق الأهداف المرجوة من الوصول المرن والسريع للمُتعاملين إلى الخدمات الأمنية والمرورية والمجتمعية والجنائية، وبما يدعم توجهاتها الاستراتيجية في إسعاد المجتمع، وتعزيز الأمن، وبناء قدرات ابتكارية مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات.

وأوضح مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، اللواء خالد ناصر الرزوقي، أن الذكاء الاصطناعي بات اليوم محوراً أساسياً في تطوير منظومات العمل الشرطي الحديثة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تحويل البيانات والتقنيات المتقدمة إلى أدوات فاعلة في دعم اتخاذ القرار، وتحسين كفاءة الخدمات، ورفع مستوى التكامل بين الأنظمة.

وأضاف: "أطلقنا الجيل الثاني من الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي لشرطة دبي، وفق الهوية الرقمية المعتمدة، وبما يعكس التطور الشامل في المحتوى والخدمات الرقمية، ويقدم الموقع والتطبيق خدماتهم بــ7 لغات معتمدة وفق الأمم المتحدة، وأكثر من 268 لغة مدعومة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، كما أطلقنا 7 خدمات رقمية في قطاع القانون والعدالة، وفق الأطر والضوابط القانونية المعتمدة، دون الإخلال بالإجراءات النظامية، وهو ما يعكس التوجه الاستباقي لشرطة دبي في بناء منظومة رقمية قادرة على التعلّم والتحسين المستمر، بما يواكب احتياجات الشركاء والمتعاملين على حد سواء. خاصة وأن هذه الخدمات من شأنها تعزيز موثوقية الإجراءات، ودقة المُخرجات، إلى جانب دعم التكامل بين الجهات ذات العلاقة ضمن إطار رقمي موحد."