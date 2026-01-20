طاقة للتوزيع: أعمال صيانة تخفض إمدادات المياه في العين دون انقطاع للخدمة

أكدت شركة طاقة للتوزيع أن أعمال صيانة مجدولة على شبكة المياه في منطقة العين ستتم خلال الفترة من22 إلى 26 يناير الجاري يما يترتب عليه انخفاض مؤقت في إمدادات المياه.

وأوضحت الشركة أن إمدادات المياه ستشهد تخفيضاً فقط ولا يوجد أي قطع للخدمة خلال فترة الصيانة، كما أنها توفر خدمة تزويد المياه بواسطة الصهاريج عند الطلب في حال وجود استهلاك مرتفع .

ودعت الشركة في رسالة أرسلتها للعملاء ضرورة التأكد من تعبئة خزان المياه وترشيد الاستهلاك قدر الإمكان.

وبينت" إذا كان هناك حاجة إلى كمية مياه إضافية يمكن للعملاء الاتصال على الرقم 992 لطوارئ المياه لتقييم الحالة واتخاذ الإجراء المناسب".