انطلاق فعاليات "يومكس وسيمتكس 2026" في أبوظبي

انطلقت صباح اليوم في أبوظبي فعاليات الدورة السابعة لمعرضي الأنظمة غير المأهولة (يومكس) والمحاكاة والتدريب (سيمتكس) ، إذ يعدا المنصة الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط في الأنظمة غير المأهولة والروبوتات وتقنيات المحاكاة والتدريب.

وتشهد الدورة الحالية توسعاً غير مسبوق في حجم المشاركة ونطاق الفعاليات، إلى جانب تركيز متزايد على التطبيقات التجارية والمدنية لهذه التقنيات، إلى جانب الاستخدامات الدفاعية.

وتشهد مشاركة واسعة من الشركات الوطنية والعالمية، التي تستعرض أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأنظمة غير المأهولة في بيئات تشغيل متعددة.

ويبرز المعرضان القدرات الوطنية المتقدمة في مجالات الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي والمحاكاة والتدريب والتوسع في الاستخدامات المدنية والتجارية لهذه الأنشطة في مؤشر واضح على النمو المتسارع للصناعات الوطنية في هذا القطاع الاستراتيجي.



وارتفع عدد الشركات والعلامات التجارية العارضة ليصل إلى 375 شركة وعلامة تجارية بنسبة زيادة 74% مقارنة بالدورة الماضية، في حين ارتفع عدد الدول المشاركة بنسبة 9% ليصل إلى 38 دولة، منها 10 دول جديدة تشارك للمرة الأولى.



ويعد الجناح الإماراتي هو أكبر جناح مشارك في المعرضين يليه الجناح الصيني ومن ثم الأمريكي، وتمثل الشركات الوطنية 45% من مجمل عدد الشركات الكلي، في حين بلغت نسبة الشركات الدولية 55%، الأمر الذي يعكس أهمية هذه الفعاليات ودورها الحيوي في دعم تطوير الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الدولية، وعقد الشراكات وتوطين المعرفة في الدولة.



وتشهد الفعاليات إطلاق سلسلة من الجلسات النقاشية والحوارية المتخصصة في قطاع الاستخدامات التجارية للأنظمة غير المأهولة تحت عنوان «مستقبل التنقل عبر الأنظمة الذاتية»، إلى جانب منطقة عرض متخصصة تسلط الضوء على التوسع السريع في تطبيقات الأنظمة غير المأهولة عبر قطاعات رئيسية تشمل الخدمات اللوجستية، والطاقة، والمرافق، والمدن الذكية، والسلامة العامة.



وضمن فعاليات معرض الأنظمة غير المأهولة (يومكس) 2026، ستقام أول بطولة سباق للطائرات غير المأهولة (A2RL)، وذلك لأول مرة في تاريخ المعرض التي ينظمها مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة (ATRC).

ويشهد المعرضان تنظيم عروض حيّة للأنظمة غير المأهولة في تلال سويحان، حيث تستقطب مشاركة 22 شركة دولية متخصصة في القطاع، تستعرض أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأنظمة غير المأهولة في بيئات تشغيل متعددة.