رئيس الدولة: مد جسور التعاون من أجل الخير والتنمية للجميع نهج إماراتي أصيل ومتواصل

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، في إطار العلاقات التاريخية و«الشراكة الاستراتيجية الشاملة» و«الشراكة الاقتصادية الشاملة» التي تجمع دولة الإمارات والهند.

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها سموه مع رئيس الوزراء الهندي في مقر رئاسة الوزراء، في إطار زيارة العمل التي قام بها إلى الهند، وهنأ سموه، في بداية اللقاء، رئيس الوزراء بـ«يوم الجمهورية»، الذي يوافق 26 من شهر يناير، متمنياً للهند وشعبها مزيداً من التقدم والنماء.

واستعرض سموه وناريندرا مودي التطور النوعي والاستراتيجي الذي تحقق في علاقات البلدين، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والفضاء والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، إضافة إلى التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات التي تخدم رؤاهما وتطلعاتهما تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام.

وأكد الجانبان أهمية اللقاءات المتواصلة بين الجانبين، التي تجسد خصوصية علاقاتهما وحرصهما المشترك على توسيع قاعدة مصالحهما المتبادلة على جميع المستويات.

كما تبادل سموه ورئيس وزراء الهند، خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مشيرَين في هذا السياق إلى أهمية الشراكة القائمة بين دولة الإمارات والهند في العديد من مجالات العمل الدولي متعدد الأطراف، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنمية في العالم، وذلك انطلاقاً من إيمانهما بأهمية العمل الجماعي الدولي في تعزيز الاستقرار والازدهار في العالم، وإيجاد حياة أفضل لجميع شعوبه.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، في هذا السياق، إن البلدين تجمعهما رؤية مشتركة تجاه استثمار كل فرص التعاون المتاحة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وفرصه المتعددة، وإمكاناته الواعدة من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً لشعبيهما.

كما أكد سموه أن دولة الإمارات تدعم كل ما من شأنه تحقيق السلام في جنوب آسيا، انطلاقاً من نهجها الراسخ في تسوية النزاعات عبر الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يضمن مصلحة الجميع.

وأعرب سموه عن تمنياته لرئيس الوزراء، ناريندرا مودي، التوفيق في قيادة مجموعة «بريكس» لعام 2026، لمصلحة دول المجموعة والتنمية والازدهار في العالم.

كما تمنى سموه النجاح لـ«قمة الهند لتأثير الذكاء الاصطناعي 2026»، التي تستضيفها الهند خلال شهر فبراير المقبل، والخروج بنتائج تعزز دور الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية في العالم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «بحثت، اليوم، في نيودلهي مع دولة ناريندرا مودي آفاق تطوير العلاقات الثنائية، لاسيما في القطاعات الحيوية التي تدعم الأولويات التنموية المشتركة للإمارات والهند، وتعزز مسار الشراكة الاستراتيجية الراسخة والممتدة بين البلدين، بما يحقق الازدهار لشعبيهما».

وأضاف سموه: «مد جسور التعاون من أجل الخير والتقدم والتنمية المشتركة للجميع، نهج إماراتي أصيل ومتواصل».

حضر اللقاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة، الذي يضم كلاً من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا، تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين وتطويره، وذلك في إطار زيارة عمل قام بها سموه إلى جمهورية الهند، وشملت التالي :

■ خطاب نوايا بين دولة الإمارات وجمهورية الهند بشأن الشراكة الاستراتيجية في المجال الدفاعي، تبادله سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومن جانب الهند وزير الشؤون الخارجية، الدكتور سوبرامانيام جايشانكار.

■ خطاب نوايا بين وكالة الإمارات للفضاء والمركز الوطني الهندي، لتعزيز واعتماد أنشطة الفضاء لإطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى تمكين وتطوير صناعة الفضاء، تبادلته وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، مع وكيل وزارة الخارجية الهندي، فيكرام ميسري.

■ اتفاقية بيع وشراء بين شركتَي «أدنوك للغاز» و«هندوستان للبترول المحدودة»، تبادلها وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، ووزير النفط والغاز الطبيعي في الهند، هارديب سينغ بوري.

■ مذكرة تفاهم بشأن سلامة الغذاء والمتطلبات الفنية بين وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات وهيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة، التابعة لوزارة التجارة والصناعة في الهند، تبادلتها وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، مع وكيل وزارة الخارجية الهندي، فيكرام ميسري.

■ خطاب نوايا بشأن التعاون الاستثماري بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات وحكومة ولاية غوجارات في جمهورية الهند، بشأن تطوير منطقة دوليرا الخاصة للاستثمار، تبادله وزير دولة، سعيد بن مبارك الهاجري، ووكيل وزارة الخارجية الهندي، فيكرام ميسري.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصل، أمس، إلى نيودلهي في زيارة عمل إلى جمهورية الهند.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه، لدى وصوله قاعدة بالام الجوية في نيودلهي، رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، وعدد من كبار المسؤولين.

وقد غادر صاحب السمو رئيس الدولة نيودلهي في ختام زيارة عمل قام بها إلى جمهورية الهند.

