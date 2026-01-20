محمد بن راشد يطّلع على مشاركات عالمية ومحلية في «عالم القهوة دبي»

زار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، معرض عالم القهوة دبي 2026، الذي انطلقت نسخته الخامسة، أول من أمس، في مركز دبي التجاري العالمي وتنتهي فعالياته اليوم.

واطّلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - خلال الزيارة التي رافقه فيها سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية - على عدد من الأجنحة العالمية والمحلية المشاركة في المعرض، حيث شاهد مجموعة واسعة من المعروضات التي تستعرض معدّات معالجة القهوة وتحميصها وتحضيرها، بما يغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، من الزراعة والإنتاج وصولاً إلى التوزيع وأسواق المستهلكين.

واستمع سموّه، خلال الزيارة، إلى شرح من المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، هلال المري، حول تفاصيل النسخة الخامسة من المعرض المُنظَّم من قِبَل «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع جمعية القهوة المختصة (SCA)، ويجمع المعرض أكثر من 2100 شركة وعلامة تجارية عارضة من 78 دولة، ضمن أكبر نسخة وأكثرها تنوّعاً على صعيد المشاركة الدولية منذ انطلاقه.

كما تابع سموّه شرحاً قدّمه النائب التنفيذي للرئيس في «دي إكس بي لايف»، خالد الحمادي، حول التطوّر الذي حقّقه معرض عالم القهوة دبي على مدى دوراته الماضية وصولاً إلى الدورة الخامسة، إذ شهد المعرض منذ انطلاقه توسعاً ملحوظاً، من حيث الحجم والمشاركة الدولية، ليتحوّل من منصة إقليمية إلى ملتقى عالمي معترف به لصناعة القهوة المختصة، وتمتد نسخة عام 2026 على مساحة تتجاوز 20 ألف متر مربع، في انعكاس لنمو مستدام مدفوع بارتفاع الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويستمد المعرض أهميته من كون القهوة من بين أكثر السلع تداولاً على مستوى العالم، ومكوّناً رئيساً في سلاسل القيمة العالمية، حيث تتسع دائرة مكونات هذا القطاع لتشمل المزارعين والمنتجين والتجّار وروّاد الأعمال في أسواق الإنتاج والاستهلاك، حيث تُمثّل المعارض الدولية المتخصصة نافذة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية، وتيسير الوصول إلى الأسواق، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، فضلاً عمّا تتيحه هذه الصناعة المتنامية من فرص للنجاح والتطور أمام المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وهو القطاع الذي يحظى بكل اهتمام وتشجيع في دولة الإمارات.

ويعكس معرض عالم القهوة دبي 2026 تنامي الاهتمام العالمي بالقهوة ومنتجاتها المختلفة، إلى جانب الدور المحوري لدبي مركزاً يربط دول الإنتاج بالمشترين والمصنّعين الدوليين، ويجمع نخبة من المنتجين ومصنّعي المعدات والتجهيزات الداخلة في الصناعة، والمحمّصين والتجّار من العلامات الراسخة والأسواق الناشئة على حدٍّ سواء، ويتضمن الحدث ثلاثة مزادات مباشرة للقهوة، وبطولات دولية، وورش عمل، وبرامج تعليمية، إلى جانب فرص واسعة للتجارة وبناء العلاقات المهنية.