محمد بن راشد: الثقة تُبنى عبر سنين طويلة من مصداقية الكلمة ونزاهة القوانين واحترام البشر

أكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة تبوؤ دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات، أن الثقة تُبنى عبر سنين طويلة من مصداقية الكلمة وشرعية الإنجاز ونزاهة القوانين، واحترام البشر.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات، وذلك في تقرير مؤشر إدلمان للثقة الذي تصدره مؤسسة إدلمان في نيويورك لعام 2026»، وأضاف سموّه: «نقول بأن الثقة تُبنى عبر سنين طويلة من مصداقية الكلمة.. والوفاء بالوعود.. وشرعية الإنجاز.. ونزاهة القوانين.. واحترام البشر».