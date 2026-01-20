خالد بن محمد يعزي في وفاة حمد بن راشد الهاجري وفاطمة محمد المنصوري

قدّم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء إلى محمد بن حمد بن راشد الهاجري في وفاة والده.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء المُقام بـ«مجلس القرم» في أبوظبي، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، واجب العزاء في وفاة فاطمة محمد المنصوري، وذلك خلال زيارة سموّه مجلس العزاء المُقام بـ«مجلس الهواشم» في أبوظبي.

وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وتقبل تعازي سموّه كل من خالد أحمد رقيط السويدي وطارق وفهد وسلطان أحمد رقيط السويدي، أبناء الفقيدة فاطمة محمد المنصوري، وجمع من أفراد أسرتها وأقاربها.

رافق سموّه، خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والقائد العام لشرطة أبوظبي، اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري.