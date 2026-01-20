104.1آلاف بلاغ عن مفقودات في مركبات الأجرة بدبي خلال 2025

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن فريق المفقودات والمعثورات، التابع لمركز الاتصال في إدارة إسعاد المتعاملين، تعامل مع 104 آلاف و162 بلاغاً عن مفقودات داخل مركبات الأجرة في إمارة دبي خلال عام 2025، وذلك وفق منظومة متكاملة من الإجراءات المعتمدة التي تضمن سرعة الاستجابة، ودقة المتابعة، بدءاً من تلقي البلاغ، والتحقق من بيانات الرحلة والسائق، وصولاً إلى تسليم المفقودات للمتعاملين وفق أعلى معايير الدقة والموثوقية.

وأكّدت مديرة إدارة إسعاد المتعاملين بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، ميرة الشيخ، أن هذه الجهود تأتي انسجاماً مع الرسالة الاستراتيجية للهيئة الرامية إلى توفير تنقل آمن وسهل، من خلال تطوير منظومة وخدمات طرق ونقل مبتكرة ومستدامة ترتقي بتجربة المتعاملين إلى مستويات عالمية.

وفي ما يتعلق بطبيعة المفقودات التي تم التعامل معها خلال 2025، أوضحت ميرة الشيخ أنه تم العثور على مبالغ مالية تجاوزت قيمتها التقديرية نحو مليونَي درهم، إضافة إلى أجهزة إلكترونية، شملت الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية، بعدد يقارب 35 ألف جهاز، فضلاً عن جوازات سفر ووثائق رسمية بلغ عددها ما يقارب 3000 مستند، إلى جانب مجوهرات ومقتنيات شخصية ثمينة أخرى.

وأضافت أن الهيئة حرصت على تسهيل عملية تقديم البلاغات، عبر توفير قنوات تواصل متعددة، شملت مركز الاتصال بنسبة 56%، والتطبيقات الذكية بنسبة 10.8%، وخدمة المحادثة النصية مع المتحدث الآلي (محبوب) بنسبة 30.8%، مؤكدة أن مركز الاتصال يقدم خدماته بلغات عدة، تشمل العربية، والإنجليزية، والهندية، والفلبينية، والفرنسية، والصينية، والروسية وغيرها، بما يضمن شمولية الخدمة لكل فئات المجتمع.

وطورت هيئة الطرق والمواصلات عدداً من الأنظمة الداعمة لعمليات البحث والمتابعة، ما أسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتقليل زمن معالجة البلاغات، كما شهدت القنوات الذكية ارتفاعاً ملحوظاً في استخدامها من قبل الجمهور، في انعكاس مباشر لوعي المتعاملين وتفضيلهم الحلول الرقمية السريعة، وتعتمد هذه المنظومة على تقنيات متقدمة ومتطورة تتيح تتبع حركة مركبات الأجرة بدقة، والتواصل مع السائق خلال وقت وجيز، إضافة إلى برامج مخصصة لتوثيق البلاغات ومتابعتها حتى إغلاقها.

وتتميّز المنظومة بسرعة الاستجابة، حيث يتم التواصل مع المتعامل خلال مدة لا تتجاوز ساعتين في معظم الحالات، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مستوى الرضا، إذ تلقى مركز الاتصال أكثر من 30 رسالة شكر وتقدير خلال عام 2025، الذي شهد مبادرات إيجابية من سائقي مركبات الأجرة، تمثلت في المبادرة إلى تسليم المفقودات فور العثور عليها، وتم تكريم عدد من السائقين تقديراً لأمانتهم، في تجسيد عملي لقيم النزاهة والمسؤولية.