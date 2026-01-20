شرطة دبي تعزز وعي موظفيها بأهداف «الجينوم الإماراتي»

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وبالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، وشركة «M42»، جلسات توعوية على مدار أربعة أيام للتعريف بـ«برنامج الجينوم الإماراتي».

وهدفت الجلسات إلى توجيه الموظفين في شرطة دبي، ممن يرغبون في المشاركة في البرنامج، للتبرع بعينات الدم أو اللعاب، في المركز الصحي بأكاديمية شرطة دبي، أو المركز الصحي بالمطار المبنى (3)، أو الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ليكونوا جزءاً من المشروع الوطني، والإسهام في تعزيز الأبحاث الطبية والوقاية من الأمراض الوراثية، وتحسين جودة الرعاية الصحية في المستقبل.

وأكد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، اللواء أحمد ثاني بن غليطة، أن الحصول على العينات من المتبرعين يتم بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، وتحت توجيهات مجلس الإمارات للجينوم، ويتم التعامل معها بأعلى معايير الخصوصية والأمان، ووفق بروتوكولات علمية وأخلاقية صارمة.