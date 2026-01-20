أعرب مواطنون عن استيائهم من تشوّه المنظر العام بمنطقة الدهان في رأس الخيمة، وتحديداً على شارع الشيخ محمد بن سالم، بالقرب من دوّار الساعة، نتيجة تضرر ألواح سور معدني وسقوطها على جانب الطريق، جرّاء الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، كما هو موضح في «اللقطة»، وأشاروا إلى أن بقاءه على هذا النحو، علاوة على تشويه المظهر، قد يُشكّل خطراً على المارة ومستخدمي الطريق، مشددين على ضرورة إزالة المخلفات وإصلاح السور.