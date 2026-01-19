خالد بن محمد بن زايد يعزي في وفاة فاطمة محمد المنصوري

قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، واجب العزاء في وفاة فاطمة محمد المنصوري، وذلك خلال زيارة سموّه مجلس العزاء المُقام في "مجلس الهواشم" في أبوظبي.

وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وتقبل تعازي سموّه كل من خالد أحمد رقيط السويدي وطارق وفهد وسلطان أحمد رقيط السويدي، أبناء الفقيدة فاطمة محمد المنصوري، وجمع من أفراد أسرتها وأقاربها.

رافق سموّه، خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والقائد العام لشرطة أبوظبي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري.