خالد بن محمد بن زايد يعزي في وفاة حمد بن راشد الهاجري

قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء إلى محمد بن حمد بن راشد الهاجري في وفاة والده.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء المُقام في "مجلس القرم" في أبوظبي، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.