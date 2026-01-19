محمد بن زايد: مد جسور التعاون من أجل الخير للجميع نهج إماراتي أصيل ومتواصل

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم في نيودلهي، مع رئيس وزراء جمهورية الهند دولة ناريندرا مودي، آفاق تطوير العلاقات الثنائية، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تدعم الأولويات التنموية المشتركة للإمارات والهند.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": " بحثت اليوم في نيودلهي مع دولة ناريندرا مودي آفاق تطوير العلاقات الثنائية، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تدعم الأولويات التنموية المشتركة للإمارات والهند، وتعزز مسار الشراكة الإستراتيجية الراسخة والممتدة بين البلدين، بما يحقق الازدهار لشعبيهما".

وأضاف سموه: "مد جسور التعاون من أجل الخير والتقدم والتنمية المشتركة للجميع، نهج إماراتي أصيل ومتواصل".