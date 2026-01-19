رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات والمذكرات بين البلدين

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، ورئيس وزراء جمهورية الهند دولة ناريندرا مودي، تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات نوايا تهدف تعزيز التعاون بين البلدين وتطويره وذلك في إطار زيارة عمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الهند.وشملت التالي :



ــ خطاب نوايا بين دولة الإمارات وجمهورية الهند بشأن الشراكة الإستراتيجية في المجال الدفاعي، تبادله سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيانن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومن جانب الهند وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيام جايشانكار.

ــ خطاب نوايا بين وكالة الإمارات للفضاء والمركز الوطني الهندي لتعزيز واعتماد أنشطة الفضاء لإطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى تمكين وتطوير صناعة الفضاء، تبادلته وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، مع وكيل وزارة الخارجية الهندي فيكرام ميسري.

ــ اتفاقية بيع وشراء بين شركتي "أدنوك للغاز" و"هندوستان للبترول المحدودة"، تبادلها وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير النفط والغاز الطبيعي في الهند هارديب سينغ بوري.

ــ مذكرة تفاهم بشأن سلامة الغذاء والمتطلبات الفنية بين وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات وهيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة التابعة لوزارة التجارة والصناعة في الهند، تبادلتها وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، مع وكيل وزارة الخارجية الهندي فيكرام ميسري.

ــ خطاب نوايا بشأن التعاون الاستثماري بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات وحكومة ولاية غوجارات في جمهورية الهند بشأن تطوير منطقة دوليرا الخاصة للاستثمار، تبادله وزير دولة سعيد بن مبارك الهاجري، ووكيل وزارة الخارجية الهندي معالي فيكرام ميسري.