محمد بن راشد: الثقة تُبنى بمصداقية الكلمة وشرعية الإنجاز ونزاهة القوانين

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تصدّر دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات الصادر عن مؤسسة إدلمان في نيويورك لعام 2026، إنما جاء عبر الثقة التي بنيت "عبر سنين طويلة من مصداقية الكلمة والوفاء بالوعود ..وشرعية الإنجاز .. ونزاهة القوانين .. واحترام البشر".

وقال سموه، في تدوينة عبر حسابه على "إكس": "احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات وذلك في تقرير مؤشر إدلمان للثقة الذي تصدره مؤسسة إدلمان في نيويورك لعام 2026".

وأضاف سموه: " ونقول بأن الثقة تُبنى عبر سنين طويلة من مصداقية الكلمة .. والوفاء بالوعود ..وشرعية الإنجاز .. ونزاهة القوانين ..واحترام البشر".