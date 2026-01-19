رئيس الدولة يصل الهند في زيارة عمل.. ومودي في مقدمة مستقبليه

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم إلى نيودلهي في زيارة عمل إلى جمهورية الهند.

وقد كان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله قاعدة بالام الجوية في نيودلهي رئيس وزراء الهند دولة ناريندرا مودي وعدد من كبار المسؤولين.

يرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كلاً من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.