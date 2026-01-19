رئيس الدولة: تمكين الأسرة أولوية وطنية واستثمار في مستقبل الإمارات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الالتزام بمواصلة العمل على تعزيز نماء الأسرة وتماسكها ودورها في بناء الإنسان، وتنشئة الأجيال على حب الوطن والانتماء إليه والتمسك بقيمه ومبادئه.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «بمناسبة انطلاق (عام الأسرة) نؤكد الالتزام بمواصلة العمل على تعزيز نماء الأسرة وتماسكها ودورها في بناء الإنسان، وتنشئة الأجيال على حب الوطن والانتماء إليه والتمسك بقيمه ومبادئه».

وأضاف سموه: «تمكين الأسرة أولوية وطنية ومسؤولية اجتماعية مشتركة، والاستثمار فيها استثمار في مستقبل الإمارات واستدامة نهضتها».