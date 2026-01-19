الإمارات تدعم الجهود الإنسانية في السودان بـ 11 مليون درهم

وقّعت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، دعماً للجهود الإنسانية في السودان، خصصت بموجبها الإمارات 11 مليون دولار أميركي كجزء من الـ100 مليون دولار أميركي التي أعلنت عنها الدولة خلال اجتماع مجلس الأمن، الذي عقد في شهر أكتوبر الماضي، منها 10 ملايين لدعم المجتمعات المضيفة للاجئين السودانيين في تشاد وجنوب السودان وأوغندا وإثيوبيا، ومليون لدعم صندوق الطوارئ للاستجابة للكوارث التابع للاتحاد.

وقّع الاتفاقية رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، الدكتور طارق أحمد العامري، والأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جاغان تشاباغين، وذلك لدعم الاستجابة الإنسانية العاجلة والوقوف مع المتأثرين من الأزمة الراهنة بين طرفي النزاع في السودان.

وفي هذا السياق، أكد العامري التزام دولة الإمارات بمسؤولياتها الدولية والأخلاقية تجاه المتضررين من الكوارث والأزمات والحروب والصراعات في مختلف أنحاء العالم، ومواصلة دعم الجهود الدولية المشتركة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، والعمل الوثيق مع الشركاء الدوليين والمنظمات ذات العلاقة لضمان وصول المساعدات الضرورية والمتطلبات الأساسية للفئات المجتمعية كافة، لاسيما الشرائح الأكثر ضعفاً كالأطفال والنساء وكبار السن، دعماً للاستقرار الإنساني وإنقاذ حياة المتأثرين بمناطق النزاع.

وقال إن تخصيص دولة الإمارات هذا المبلغ لدعم صندوق الطوارئ للاستجابة للكوارث التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، يأتي في ظل التدهور المتزايد للأوضاع الإنسانية وما نتج عنها من نزوح واسع داخل السودان والدول المجاورة، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود الدولية المشتركة والاستجابة العاجلة لتعزيز تقديم الخدمات المعيشية الأساسية، وتمكين أكثر من مليون لاجئ سوداني والمجتمعات المضيفة من الصمود، في تشاد وجنوب السودان وأوغندا وإثيوبيا.

من جهته، قال تشاباغين إن الأزمة الحالية في السودان خلفت واحدة من أكبر حالات النزوح في العالم، ما تسبب في ضغط كبير على الدول المجاورة المستضيفة للاجئين، ولذا ستتيح هذه الاتفاقية مع وكالة الإمارات للمساعدات الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في تشاد وجنوب السودان وأوغندا وإثيوبيا، توسيع نطاق تقديم خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي كخدمات أساسية للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، إضافة إلى دعم جهود صندوق الطوارئ للاستجابة للكوارث التابع للاتحاد بهدف تقديم عمل إنساني سريع وفعّال.

وتأتي هذه الاتفاقية في سياق دعم متواصل تقدمه دولة الإمارات لجهود الإغاثة الإنسانية للأشقاء السودانيين في إطار التزامها الثابت والدائم بدعم الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة الكارثية التي يمر بها السودان، وبالعمل الجماعي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تحقيق الاستقرار والسلام للشعب السوداني الشقيق.

ولطالما ركّزت جهود دولة الإمارات على الجوانب الإنسانية في المقام الأول، ما يعكس التزامها الراسخ بتقديم الدعم الإغاثي إلى الشعب السوداني، حيث قدمت الدولة 4.24 مليارات دولار للسودان خلال العقد الماضي (2015-2025)، في وقت خصصت فيه 784 مليون دولار أميركي من المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الأزمة الحالية (2023-2025).

وتُعد دولة الإمارات الثانية بعد الولايات المتحدة في تقديم المساعدات إلى السودان منذ بدء النزاع، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.