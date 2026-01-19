3 مبادرات لتمكين رواد الأعمال الشباب في الإمارات

كشف رئيس مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال، عبدالله بن نيم الدرعي، عن إطلاق ثلاث مبادرات جديدة تستهدف دعم، وتمكين رواد الأعمال الشباب، وتعزيز حضورهم في منظومة ريادة الأعمال الوطنية، وذلك ضمن فعاليات «مهرجان الاتحاد الشتوي» في رأس الخيمة.

وأوضح الدرعي أن المبادرات تركز على مرافقة رائد الأعمال منذ المراحل الأولى لإطلاق المشروع، وتوفير بيئة داعمة تساعده على تجاوز التحديات التشغيلية وبناء مشروع مستدام، في إطار منظومة تكاملية بين الجهات الداعمة لريادة الأعمال على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن المبادرة الأولى «حاضنة انطلاقة» تهدف إلى تمكين رواد الأعمال من خلال توفير منصات فعلية لعرض مشروعاتهم، حيث تم تخصيص 20 مساحة لرواد الأعمال ضمن مهرجان الاتحاد الشتوي، إلى جانب تقديم الاستشارات وورش العمل التعليمية، مؤكداً أن الحاضنة تدعم رواد الأعمال من مرحلة إصدار الرخصة حتى السنة الأولى من المشروع، قبل ربطهم بالمؤسسة الاتحادية للشباب. وأضاف أن المبادرة الثانية «لقاء العقول» توفر جلسات متخصصة لرواد الأعمال في قطاعات محددة، تناقش التحديات العملية التي تواجههم، وتتيح تبادل الخبرات مع مختصين وأصحاب تجارب ناجحة، لافتاً إلى أن إحدى هذه الجلسات ركزت على تحديات رواد الأعمال في مجالي الطاقة والماء، وبيّن أن المبادرة الثالثة «ميلس رواد الأعمال» تهدف إلى بناء مجتمعات داعمة لرواد الأعمال الشباب، من خلال لقاءات غير رسمية تُنظم على مدار العام، في المقاهي أو الزيارات الميدانية أو الجلسات المفتوحة، بما يتيح لرواد الأعمال الجدد الاندماج في بيئة ريادية محفزة، وتبادل الخبرات بعيداً عن الأطر الرسمية.

وأكد الدرعي أن مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال يعمل على توجيه الشباب إلى الجهات الداعمة، وتوفير الإرشاد اللازم لهم، بما يسهم في تعزيز فرص نجاح المشروعات الريادية.