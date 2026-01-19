أمطار محتملة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع احتمال سقوط أمطار، وارتفاع في درجات الحرارة.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:55 والمد الثاني عند الساعة 03:16 والجزر الأول عند الساعة 20:26 والجزر الثاني عند الساعة 07:28.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:32 والمد الثاني عند الساعة 23:05، والجزر الأول عند الساعة 16:16 والجزر الثاني عند الساعة 05:06.