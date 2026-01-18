ريم الهاشمي تبدأ جولة في أميركا اللاتينية بزيارات إلى دول الميركوسور

بدأت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، جولتها في أميركا اللاتينية بزيارات إلى الدول الأعضاء في تجمع "ميركوسور"، وهي الأوروغواي، والأرجنتين، وباراغواي، مؤكدة التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم النمو المستدام والازدهار المشترك.

والتقت الهاشمي ، رئيس جمهورية الأوروغواي ياماندو أورسي، ورئيس جمهورية باراغواي سانتياغو بينيا، ونقلت تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

كما أعربت الهاشمي عن أمنياتهم بمزيد من التقدم والازدهار لشعوب الأوروغواي والأرجنتين وباراغواي الصديقة.

وفي إطار زياراتها، عقدت الهاشمي اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين في الأوروغواي والأرجنتين وباراغواي، شملت مباحثات مع وزير خارجية الأوروغواي ماريو لوبيتكين، ووزير خارجية الأرجنتين بابلو كويرنو، ووزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو، ووزير الصناعة والتجارة في باراغواي خافيير خيمينيز.

وقدمت الهاشمي خلال هذه الاجتماعات، التهنئة على إتمام اتفاقية التجارة بين "ميركوسور" والاتحاد الأوروبي، وأكدت أن إتمام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتجمع "ميركوسور" يشكل أولوية لدولة الإمارات.

كما أجرت محادثات مع نائبة رئيس الأوروغواي كارولينا كوسي، ووزير الثروة الحيوانية والزراعة ومصايد الأسماك في الأوروغواي ألفريدو فراتي، ورئيس مجلس النواب الأرجنتيني مارتن منعم.

وسلطت المباحثات الضوء على أهمية التعاون في مجالات التكنولوجيا، والبنية التحتية، والطاقة، والتعدين، والصناعات الزراعية.

والتقت الهاشمي أيضًا مع رئيس حكومة مدينة بوينس آيرس المستقلة خورخي ماكري، في مسرح كولون الشهير، حيث أُعلنت ضيفة شرف للمدينة.

وتضمنت الزيارات عقد لقاءات أعمال رفيعة المستوى مع نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين وأصحاب الشأن المؤثرين في الأرجنتين وباراغواي، شملت قطاعات متنوعة، جرى خلالها بحث سبل تسهيل زيادة مشاركة القطاع الخاص في اقتصادي البلدين.

وتعبيرًا عن احترام دولة الإمارات للتاريخ والتراث الغنيين لأمريكا اللاتينية، زارت معاليها متحف "الغاوتشو والعملة" في الأوروغواي، مؤكدة أهمية التبادل الثقافي والعلاقات بين الشعوب في تعزيز العلاقات الثنائية.

رافق الهاشمي خلال الزيارة سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين والسفير غير المقيم لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية سعيد عبد الله القمزي، وسفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية باراغواي الدكتورة الصغيرة الأحبابي، إلى جانب وفد من المسؤولين الحكوميين.