"طرق دبي" تعلن وصول 250 حافلة بينها كهربائية ومطابقة للمواصفات

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن وصول الدفعة الأولى من الحافلات الجديدة البالغ عددها 250 حافلة، ضمن عقد يشمل شراء 735 حافلة متعددة الأحجام، مطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة، "يورو 6"، بينها 40 حافلة كهربائية تعد الأكبر والأول من نوعها على مستوى الدولة، وسيجري استكمال توريد الحافلات خلال العام الجاري 2026.

الحافلة الكهربائية من نوع: (Zhongtong)، تعد أول حافلة يجري تشغيلها على الخطوط الحضرية في دبي، وصُممت خصيصاً لتتلاءم مع الظروف التشغيلية في الإمارة، حيث تتمتع بمدى تشغيلي يصل إلى 280 كيلومتراً بتعبئة واحدة، وهو ما يمكنها من إكمال رحلاتها اليومية دون الحاجة للعودة إلى محطات الإيواء لإعادة الشحن.

وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي إن المرحلة القادمة ستشهد زيادة تدريجية في أعداد الحافلات الكهربائية العاملة في الإمارة، تماشياَ مع التوجهات الوطنية لخفض البصمة الكربونية، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ودعم أجندة دبي الاقتصادية D33، كما تدعم هذه الجهود استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات (مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في دبي 2050)، التي تهدف إلى تحويل جميع الحافلات ومركبات الأجرة والليموزين إلى عديمة الانبعاثات، وتسعى من خلالها الهيئة إلى تحويل 100% من حافلات المواصلات العامة إلى حافلات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2050.