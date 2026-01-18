محمد بن راشد: في «يوم العزم» يتجدد إصرارنا على تحقيق طموحات شعبنا واستقرار منطقتنا والعالم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الإصرار على تحقيق طموحات شعبنا وازدهار بلادنا واستقرار منطقتنا والعالم يتجدد في السابع عشر من يناير في كل عام.

وقال سموه في «تدوينة» عبر حسابه على منصة «إكس» أمس: «في يوم العزم السابع عشر من يناير في كل عام.. يتجدد عهدنا ووعدنا بحماية أوطاننا.. ويتجدد تماسك شعبنا وتوحده وتلاحمه.. ويتجدد يقيننا بمتانة وقوة ورسوخ مسارنا التنموي.. ويتجدد إصرارنا على تحقيق طموحات شعبنا وازدهار بلادنا واستقرار منطقتنا والعالم».