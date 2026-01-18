مكتوم بن محمد: في «يوم العزم» نجدد العهد بالولاء والوفاء لحماية مكتسبات الاتحاد

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إنه في «يوم العزم» نجدد العهد بالولاء والوفاء لحماية مكتسبات الاتحاد والمضي قدماً في مسيرة التنمية.

وكتب سموه في «تدوينة» على حسابه في منصة «إكس» أمس: «في يوم العزم يترسخ إيماننا بأنّ قوة الإمارات تنطلق من رؤية قادتها وتماسك شعبها، ونجدد العهد بالولاء والوفاء لحماية مكتسبات الاتحاد والمضي قدماً في مسيرة التنمية، وتحويل التحديات إلى فرص والطموحات إلى واقعٍ ملموس، ليزدهر الوطن وتعلو رايته في صدارة الأمم».