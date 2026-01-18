منافذ الدولة تستقبل القادمين بختم شعار «يوم العزم»

استقبلت منافذ دولة الإمارات البرية والجوية القادمين عبرها بختم شعار «يوم العزم»، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة ليوم العزم في السابع عشر من يناير.

وأكد المشاركون في المبادرة أن دولة الإمارات تضع دوماً سلامة وأمن مجتمعها وسكانها في صدارة أولوياتها، وأن شعب الإمارات سيبقى متماسكاً ومتحداً خلف علم دولته الحبيبة.

وتأتي المبادرة ضمن مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تم تنظيمها في مختلف إمارات الدولة أمس (السابع عشر من يناير) لتجديد قيم العزم والتلاحم والتماسك والإصرار على مواجهة التحديات في نفوس أبناء شعب الإمارات.