الثلاثاء 20 يناير غرة شهر شعبان فلكياً

أكد مركز الفلك الدولي أن يوم الأحد 18 يناير الجاري سيوافق اليوم الـ29 من رجب 1447هـ في العديد من دول العالم الإسلامي، وفيه تستحيل رؤية هلال شهر شعبان من جميع مناطق العالم الإسلامي، بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة شهر رجب 30 يوماً، وسيكون الثلاثاء أول أيام شهر شعبان فيها.

وقال مدير المركز، المهندس محمد شوكت، إن هناك دولاً إسلامية سيكون يوم الـ29 من رجب فيها هو غداً الإثنين 19 يناير، ومن هذه الدول: باكستان وإيران وبنغلادش وسلطنة عمان والأردن وسورية وليبيا والمغرب وموريتانيا وألبانيا، ورؤية هلال شهر شعبان يوم الإثنين ممكنة في معظم دول العالم الإسلامي باستخدام التلسكوب فقط، مع كون الرؤية بالتلسكوب صعبة جداً في أستراليا وأوروبا وآسيا وشرق إفريقيا، إذ تصبح الرؤية بالتلسكوب ممكنة بسهولة نسبياً من وسط وغرب وجنوب القارة الإفريقية وأجزاء من الأميركتين.

وتابع أن «رؤية الهلال ستكون ممكنة بالعين المجردة بسهولة من وسط القارتين الأميركتين فقط»، متوقعاً أن تبدأ معظم هذه الدول شهر شعبان الثلاثاء 20 يناير أيضاً، في حين توقع أن تكون غرة شعبان في بعضها الأربعاء 21 يناير.

وبالنسبة لوضع الهلال يوم الإثنين 19 يناير في بعض المدن العربية والإسلامية، قال إن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 30 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و26 دقيقة. وفي أبوظبي يغيب بعد 35 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 17 ساعة و56 دقيقة. وفي الرياض يغيب بعد 36 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 18 ساعة و18 دقيقة. وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 18 ساعة و35 دقيقة. وفي القاهرة يغيب القمر بعد 38 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 18 ساعة و48 دقيقة. وفي الرباط يغيب القمر بعد 43 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و32 دقيقة.

وأكد أن رؤية الهلال من جميع المناطق السابقة ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، مع وجود إمكانية لرؤيته بالعين المجردة بصعوبة بالغة من الرباط وجنوب المملكة المغربية.

وتابع: «لمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره على هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ إن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده».

وأشار شوكت إلى إمكان زيارة موقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع لمركز الفلك الدولي على شبكة الإنترنت على العنوان (https://astronomycenter.net/icop/sha47.html)، للتعرف على نتائج رصد الهلال.