«باركن»: نظام المواقف المدفوعة في «إنترناشيونال سيتي» يقلل الازدحام

أكدت شركة «باركن» أن نظام الحجوزات المعتمد لديها ينقسم إلى نوعين رئيسين، هما حجوزات برسوم مخصصة لفئات محددة وفق التشريعات المعمول بها، تشمل الفنادق والبنوك والمستشفيات وشركات المقاولات، نظراً لطبيعة الأعمال والأنشطة المرتبطة بهذه الجهات، إلى جانب حجوزات مجانية مخصصة للمواطنين أمام منازلهم السكنية الخاصة، حفاظاً على الخصوصية وجودة الحياة في المناطق السكنية.

وقالت إن منظومتها الرقمية المتكاملة، عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، تضم حالياً 18 نوعاً من الاشتراكات، و7 أنواع من التصاريح، و4 خيارات من الحجوزات، إضافة إلى إتاحة خدمة دفع رسوم المواقف في إمارة دبي وعدد من الإمارات الأخرى، وذلك بعد استكمال نقل وتشغيل الخدمات التي كانت تُقدَّم سابقاً من قبل هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بموجب اتفاقية امتياز موقعة بين الجانبين.

وبشأن تفعيل نظام المواقف المدفوعة في منطقة «إنترناشيونال سيتي» اعتباراً من الأول من فبراير المقبل، الذي تم الإعلان عنه مسبقاً، أوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن التطبيق يأتي استجابة لتحديات تشغيلية مرتبطة بمحدودية عدد المواقف العامة مقارنة بالكثافة السكنية في المنطقة، وما نتج عنها من ازدحام، حيث جرى اعتماد نموذج تنظيمي جديد قائم على الربط الذكي مع كل من هيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والأملاك، بما يضمن قصر المواقف المجانية على السكان الرسميين المسجلين فقط مع منح كل وحدة سكنية تصريحاً مجانياً واحداً للمرة الأولى، مقابل تخصيص مناطق محددة بمواقف مدفوعة لزوار ومرتادي المنطقة، بما يحقق توازناً بين احتياجات السكان اليومية ومتطلبات الحركة والنشاط التجاري.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي للعمليات في شركة «باركن» أسامة الصافي، إن الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للشركة يشملان في مراحلهما الحالية جميع الخدمات المتعلقة بالمواقف، مشيراً إلى أن «باركن» تمكنت خلال فترة قصيرة من استكمال المنظومة التشغيلية التي كانت تُدار سابقاً من قبل هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وإتاحتها رقمياً بشكل كامل عبر منصاتها، وذلك بموجب اتفاقية الامتياز الموقعة مع الهيئة.

وأوضح الصافي أن المنظومة تضم حالياً 18 نوعاً من الاشتراكات، و7 أنواع من التصاريح، و4 خيارات مختلفة للحجوزات، إضافة إلى إمكانية دفع رسوم المواقف في إمارة دبي والإمارات الأخرى، بما يعكس توسع نطاق الخدمات وسهولة الوصول إليها من خلال القنوات الرقمية.

وأوضح أن الحجوزات تنقسم إلى نوعين، الأول حجوزات برسوم مخصصة لفئات محددة، حسب ما ورد في التشريعات المعمول بها، وتشمل الفنادق والبنوك والمستشفيات وشركات المقاولات، نظراً لطبيعة الأعمال والأنشطة المرتبطة بهذه الجهات، في حين يندرج النوع الثاني ضمن الحجوزات المجانية المخصصة للمواطنين أمام منازلهم السكنية الخاصة، بهدف الحفاظ على الخصوصية وجودة الحياة في المناطق السكنية.

وأضاف الصافي أن الحجوزات خصوصاً بالمناطق التطويرية، يتم تنظيمها بموجب اتفاقيات مرنة مع المطورين العقاريين، بحيث يتم توفير أنماط الحجوزات وفق احتياجات كل مطور وطبيعة المشروع القائم في المنطقة.

وحول تفعيل نظام المواقف المدفوعة في منطقة «إنترناشيونال سيتي» اعتباراً من الأول من فبراير المقبل، أوضح أن المنطقة كانت تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في محدودية عدد المواقف العامة مقارنة بعدد الوحدات السكنية، ما تسبب في زحام شديد، الأمر الذي استدعى تطبيق نموذج تشغيلي وتنظيمي جديد يعتمد على الربط الذكي مع كل من هيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الأراضي والأملاك.

وبيّن أن هذا الربط يهدف إلى تقديم خدمة أمثل للسكان المسجلين رسمياً في المنطقة، وتنظيم عملية استخدام المواقف بشكل تعاقدي وتشغيلي، بحيث تقتصر المواقف المجانية على السكان الرسميين، في مقابل تخصيص مناطق محددة بمواقف مدفوعة للزوار ومرتادي المنطقة لأغراض التسوق أو استخدام المرافق والخدمات، بما يحقق توازناً بين احتياجات السكان ومتطلبات النشاط التجاري.

وفيما يخص آلية دراسة الأثر قبل تطبيق أي نظام أو خدمة جديدة، أكد الصافي أن «باركن» تعمل ضمن شراكات مستمرة مع المطورين العقاريين، ويتم إجراء تقييمات دورية كل ثلاثة أشهر لقياس الأداء، كما تم إنشاء منصة مشتركة تتيح للمطورين الاطلاع على البيانات والإحصاءات المتعلقة بنسب الإشغال ومستويات الاستخدام ونتائج قياس رضا المتعاملين.

وأشار إلى أن تطوير الخدمات يتم بناءً على هذه المؤشرات بشكل مستمر، مع التأكيد على أن لكل منطقة خصوصيتها، ولا يمكن تطبيق نموذج موحد على جميع المناطق.

وحول النظرة المستقبلية، قال الصافي إن عام 2025 كان استثنائياً، من حيث حجم التحديات وسرعة التحولات التي شهدها قطاع المواقف، مؤكداً أن عام 2026 سيكون مختلفاً تماماً، وسيشهد الإعلان عن إنجازات نوعية ومبادرات رائدة تسهم في تطوير القطاع ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

