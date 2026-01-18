«العالمية للحكومات» توقّع اتفاقيتي تعاون مع «هيلز للإعلان» و«فاي للدعاية»

أعلنت القمة العالمية للحكومات عن توقيع اتفاقيتي تعاون مع شركتي «هيلز للإعلان» و«فاي للدعاية والإعلان»، في خطوة تهدف إلى تعزيز الترويج لفعاليات القمة العالمية للحكومات، وتوسيع انتشارها وأثرها الإيجابي.

وبحضور وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائبة رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، عهود بنت خلفان الرومي، وقّع الاتفاقيتين من جانب القمة، مدير عام مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد يوسف الشرهان، وعن «فاي للدعاية والإعلان»، الرئيس التنفيذي للشركة، علي عيسى، وعن شركة «هيلز للإعلان»، الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس سامي المفلح.

وتهدف الاتفاقيتان إلى تنفيذ حملات ترويجية متكاملة، تعزز حضور القمة العالمية للحكومات محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتسلط الضوء على برامجها وفعالياتها ومبادراتها الرائدة، بما يسهم في دعم رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المجتمعات.

وأكدت عهود الرومي حرص القمة العالمية للحكومات على تعزيز شبكة شراكاتها في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن توقيع اتفاقيتي التعاون مع شركتي «هيلز» و«فاي» يعكس الالتزام بتوسيع نطاق الترويج للقمة، ودعم إيصال رسائلها إلى جمهور عالمي متنوّع.

وقالت: «نسعى من خلال هذه الشراكات إلى تعزيز الوعي بأهداف القمة وبرامجها، وإبراز دورها كمنصة رائدة تجمع الخبراء والعلماء ومستشرفي المستقبل والقيادات الحكومية والدولية وروّاد الأعمال، لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة لبناء مستقبل أفضل للبشرية».

بدوره، قال علي عيسى: «نعتز في PHI للدعاية والإعلان برعايتنا للقمة العالمية للحكومات، الحدث الدولي البارز الذي يجسد رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في استشراف المستقبل، وبناء نماذج حكومية أكثر كفاءة وابتكاراً واستدامة».

وأضاف: «يأتي دعمنا للقمة انطلاقاً من إيماننا بأهمية الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، وبالدور المحوري للإعلام والإبداع في إيصال الرسائل المؤثرة وصناعة أثر إيجابي يمتد محلياً وإقليمياً وعالمياً. ونمضي في PHI على نهج ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي ألهمت العالم بالريادة والابتكار والعمل بروح الفريق، ووضع الإنسان في صميم مسارات التنمية وصناعة المستقبل».

وتابع: «نفخر بأن نكون جزءاً من هذا الحدث العالمي، ونؤكد التزامنا بدعم المبادرات التي تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للفكر، ومنصة لصناعة المستقبل، ونموذجاً للتميز المؤسسي والإبداع المستدام».

من جانبه، قال المهندس سامي المفلح: «بعد عقد من الشراكة مع القمة العالمية للحكومات، يمثل تجديد شراكتنا لـ10 سنوات شاهداً على الثقة المتبادلة والإيمان المشترك برسالة القمة العالمية للحكومات وتأثيرها على المدى الطويل».

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2026 تُعقد في الفترة من 3 إلى 5 فبراير المقبل، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، حيث ستجمع قادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، بهدف تعزيز التعاون الدولي، وإيجاد الحلول الفعالة لأهم التحديات العالمية الراهنة، وتطوير الأدوات والسياسات والنماذج التي تعتبر من ضروريات تشكيل الحكومات المستقبلية.

