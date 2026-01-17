مركز الفلك الدولي: الثلاثاء 20 يناير غرة شهر شعبان فلكياً

أكد، مركز الفلك الدولي، أن الدول الإسلامية تولي اهتماماً كبيراً بتحري هلال شهر شعبان، استعداداً لشهر رمضان المبارك، حيث سيوافق يوم الأحد 18 يناير 2026، اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب 1447هـ، في العديد من دول العالم الإسلامي، وفي هذا اليوم تستحيل رؤية هلال شهر شعبان من جميع مناطق العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة شهر رجب ثلاثين يوما، وسيكون يوم الثلاثاء 20 يناير أول أيام شهر شعبان فيها.

وقال مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة: "في حين أن هناك بعض الدول الإسلامية التي سيكون يوم التاسع والعشرين من شهر رجب هو يوم الإثنين 19 يناير، ومن هذه الدول: باكستان وإيران وبنغلادش وسلطنة عمان والأردن وسوريا وليبيا والمغرب وموريتانيا وألبانيا، ورؤية هلال شهر شعبان يوم الإثنين ممكنة في معظم دول العالم الإسلامي باستخدام التلسكوب فقط، مع كون الرؤية بالتلسكوب صعبة جدا في أستراليا وأوروبا وآسيا وشرق أفريقيا، إذ تصبح الرؤية بالتلسكوب ممكنة بسهولة نسبيا من وسط وغرب وجنوب القارة الإفريقية وأجزاء من الأمريكيتين، وتكون رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة من وسط القارتين الأمريكيتين فقط، وعليه من المتوقع أن تبدأ معظم هذه الدول شهر شعبان يوم الثلاثاء 20 يناير أيضا، في حين من المتوقع أن تكون غرة شعبان في بعضها يوم الأربعاء 21 يناير".



وأضاف شوكت: "وبالنسبة لوضع الهلال يوم الإثنين 19 يناير في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 30 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و26 دقيقة. في أبوظبي يغيب القمر بعد 35 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 17 ساعة و56 دقيقة. في الرياض يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 18 ساعة و18 دقيقة. في عمّان والقدس يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 18 ساعة و35 دقيقة. في القاهرة يغيب القمر بعد 38 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 18 ساعة و48 دقيقة. في الرباط يغيب القمر بعد 43 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و32 دقيقة. ورؤية الهلال من جميع المناطق السابقة ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، مع وجود إمكانية ضعيفة لرؤيته بالعين المجردة بصعوبة بالغة من الرباط وجنوب المملكة المغربية".

وتابع: "لمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده".

وأشار شوكت، أنه للتعرف على نتائج رصد الهلال، يمكن زيارة موقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع لمركز الفلك الدولي على شبكة الإنترنت على العنوان (https://astronomycenter.net/icop/sha47.html )، ولفت إلى أن الخارطة المرفقة تبين مدى إمكانية رؤية الهلال يوم الإثنين 19 يناير من جميع مناطق العالم، بحيث أن:

- رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أوبسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.

- رؤية الهلال غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة من المناطق غير الملونة.

- رؤية الهلال ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق.

- رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس.

- رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر.