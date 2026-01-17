منافذ الدولة تستقبل القادمين بختم وشعار "يوم العزم"

استقبلت مجموعة من منافذ الدولة، البرية والجوية، المسافرين القادمين، بختم خاص وشعار "يوم العزم"، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة ليوم العزم الذي يوافق السابع عشر من يناير.

وأكد المشاركون في هذه المبادرة أن دولة الإمارات لطالما وضعت سلامة وأمن مجتمعها وسكانها في صدارة أولوياتها، مؤكدين أن شعب الإمارات سيبقى متماسكاً ومتحداً خلف علم دولته الحبيبة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تم تنظيمها في مختلف إمارات الدولة في السابع عشر من يناير والتي يستذكر فيها شعب الإمارات قيام العزم والتلاحم والتماسك والإصرار على مواجهة التحديات.