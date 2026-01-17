مكتوم بن محمد: في يوم العزم يترسخ إيماننا أن قوة الإمارات تنطلق من رؤية قادتها وتماسك شعبها

قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "في يوم العزم يترسخ إيماننا أنّ قوة الإمارات تنطلق من رؤية قادتها وتماسك شعبها، ونجدد العهد بالولاء والوفاء لحماية مكتسبات الاتحاد والمضي قدماً في مسيرة التنمية وتحويل التحديات إلى فرص والطموحات إلى واقعٍ ملموس، ليزدهر الوطن وتعلو رايته في صدارة الأمم".