«أُلفة».. مبادرة وطنية لرفع وعي اﻵﺑﺎء ﺑﻤﻔﺎﻫﻴﻢ التربية اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ

وفّرت أكاديمية أبوظبي للطفولة المبكرة برنامج «أُلفة»، وهو برنامج وطني توعوي وتثقيفي مخصص للوالدين، لتمكينهم ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻼﺑﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺪى أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ، وﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺼﺎﺋﺢ واﻹرﺷﺎدات ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت المتعلقة بتربية اﻷﺑﻨﺎء.

وﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ البرنامج لتزويد أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﺑﺤﻠﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ تُسهم في ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮواﺑﻂ اﻷسرﻳﺔ، وتوفير ﺑﻴﺌﺔ داﻋﻤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ الشخصي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، بما يُحقق اﻻزدﻫﺎر اﻷسري، ويُرسّخ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ، حيث يقدم برنامج «أُﻟﻔﺔ» ﻣﺰﻳﺠﺎً ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ والعصرية في ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل، ويشمل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ وورش اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ المكثفة وأﺧﺮى قصيرة، ﻳﻘﻮدﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺑﺮز الخبراء والمتخصصين في ﻣﺠﺎﻻت تنمية وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل، واﻟﺮﻓﺎه النفسي واﻟﻌﺎطفي.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الصحة النفسية للأفراد والأسرة من خلال اتباع الممارسات السليمة، وتنمية مهارات الذكاء العاطفي والاجتماعي والتواصل الإيجابي، وبناء علاقات أسرية قوية، وتمكين الآباء والأمهات من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع الأبناء في مختلف المراحل العمرية، والتكيف مع التغيرات والتحديات، وتزويد الأسر بالإستراتيجيات الفعّالة للتعامل مع ظاهرة التنمر والوقاية منها، إضافة إلى إدارة وقت الأبناء أمام الشاشات بطريقة تضمن التوازن بين تحقيق الفوائد وتجنب أثرها السلبي عليهم.