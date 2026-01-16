«طرق دبي» تعتمد خطة لرفع الإقبال على النقل المدرسي إلى 60% وخفض رسومه 15%

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن مبادرة «المشاركة في النقل المدرسي»، التي أطلقتها بشكل تجريبي تهدف إلى رفع نسبة الطلبة المستخدمين للنقل المدرسي إلى 60% مقارنة بالنسبة الحالية البالغة 49%، في خطوة تستهدف معالجة الازدحام المروري المتزايد حول المدارس، وتحسين جودة خدمة النقل المدرسي، وخفض كُلفته على أولياء الأمور.

وأكدت الهيئة أن المبادرة ستُسهم في خفض رسوم النقل المدرسي بنسبة تصل إلى 15%، مع تقديم أسعار أقل للعائلات التي لديها طالبان أو ثلاثة طلاب، إلى جانب تقليل مدة بقاء الطلبة في الحافلات بنحو 35 إلى 40% في بعض المناطق، حيث يمكن أن تنخفض مدة الرحلة التي تستغرق حالياً 40 دقيقة إلى نحو 25 دقيقة، وذلك بحسب بُعد مسافة سكن الطلاب عن المدرسة وطبيعة مسار الرحلة.

وأوضحت أن المبادرة تقوم على ثلاثة أهداف رئيسة، وذلك استجابة لشكاوى متكررة من أولياء الأمور، وبما يتماشى مع رؤية دبي للنقل على المدى الطويل، وتشمل «تقليل كُلفة النقل المدرسي على أولياء الأمور، وتقليل مدة تنقل الطلبة من وإلى المدارس، والحد من الازدحام المروري في محيط المدارس خلال ساعات الذروة»، مشيرة إلى انطلاق المرحلة التجريبية بالتزامن مع الفصل الدراسي الثاني، على أن يتم تقييم نتائجها مع نهاية الفصل الحالي، تمهيداً لتعميم الخدمة على جميع مناطق إمارة دبي مع بداية العام الدراسي الجديد المقبل.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عادل شاكري، إن مبادرة «المشاركة في النقل المدرسي» التي أطلقتها الهيئة تمثل خدمة جديدة وفريدة من نوعها تهدف إلى تشجيع استخدام النقل المدرسي كبديل فعّال عن المركبات الخاصة، للحد من الازدحام الكبير في محيط المدارس.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن الهيئة تستهدف من خلال هذه المبادرة رفع حصة النقل المدرسي إلى 60% من إجمالي الطلبة في دبي، مقارنة بنسبة الاستخدام الحالية البالغة 49%، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعتمد على مفهوم تشغيلي جديد يشبه ما أحدثته تطبيقات النقل الذكي مثل «أوبر» عند دخولها قطاع سيارات الأجرة.

وقال: «نأمل أن تنجح هذه التجربة كما نجح نموذج أوبر في تطوير قطاع التاكسي، وأن تُسهم مبادرة المشاركة في النقل المدرسي في إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، من خلال تشغيل حافلات مشتركة تخدم عدداً من المدارس ضمن مناطق جغرافية محددة».

وأكد أن هذا النموذج سيسهم في تقليل زمن تنقل الطلبة بشكل ملموس، بنسب تراوح من 35 إلى 40% موضحاً أن مدة الرحلة التي قد تستغرق حالياً نحو 40 دقيقة يمكن أن تنخفض إلى 25 دقيقة تقريباً، بحسب الموقع والمسافة، إلى جانب خفض تكاليف النقل المدرسي بنسبة تراوح بين 10 و15%.

وأشار إلى أن الشراكة مع مجموعة يانغو وشركة أوربان إكسبريس للنقل ستسهم في تقديم الخدمة بأسلوب تنافسي، ما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة المقدمة وأسعارها، كما ينعكس على مصلحة الطلبة وأولياء أمورهم.

وشدد شاكري على أن جميع معايير السلامة والأمان المعتمدة في النقل المدرسي مطبقة بالكامل ضمن المبادرة الجديدة، بما في ذلك توظيف حلول تقنية ذكية لإدارة الرحلات، وتتبع المركبات وأنظمة المراقبة والكاميرات والأطر التنظيمية والتشريعية المعمول بها في الإمارة، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو خفض الوقت والكلفة مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة.

وأضاف أن رسوم النقل المدرسي تختلف حالياً بحسب المدرسة والمسافة وعوامل أخرى، إلا أن المبادرة تهدف بشكل واضح إلى خفض الأسعار تدريجياً، خصوصاً للعائلات التي لديها أكثر من طالب، مؤكداً أن هذه المبادرة تُعد من الخدمات التي تلامس احتياجات المجتمع بشكل مباشر.

وأكد أن المبادرة تسهم في تعزيز جودة الحياة في دبي، وجعل الإمارة أكثر جاذبية للمعيشة، من خلال حلول نقل ذكية ومستدامة تراعي احتياجات الأسر وتخفف الضغط المروري اليومي.

يُشار إلى أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وقّعت أخيراً مذكرتي تفاهم مع مجموعة يانغو وأوربان إكسبريس للنقل، لتنفيذ مبادرة تجريبية جديدة حول المشاركة في النقل المدرسي خلال الربع الأول من العام الجاري 2026، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة النقل الذكي والمستدام، وذلك بعد رصد ارتفاع عدد المركبات الخاصة لتوصيل الطلبة إلى مدارسهم.

وتتضمن المبادرة تشغيل حافلات مشتركة تخدم عدداً من المدارس الواقعة ضمن مناطق جغرافية مُحَدّدة، كما تهدف إلى استكشاف نماذج مبتكرة للنقل المدرسي تعتمد على مبدأ المشاركة، وعلى تجميع الطلبة الذين يسلكون مسارات متشابهة ضمن مركبات مشتركة تعمل وفق مسارات وجداول زمنية مُحسّنة بما يسهم في تحسين استغلال المركبات، والحد من الازدحام المروري.

• تعميم التجربة على جميع مناطق دبي مع بداية العام الدراسي المقبل، بعد تقييم نتائجها بالتزامن مع الفصل الدراسي الثاني.

• نماذج مبتكرة للنقل المدرسي تعتمد على مبدأ المشاركة، وتجميع الطلبة الذين يسلكون مسارات متشابهة ضمن مركبات مشتركة.