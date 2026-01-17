حمدان بن محمد: 17 يناير ذكرى مواقف العزم والتعاضد بين أبناء الإمارات

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن يوم السابع عشر من يناير من كل عام، نستذكر فيه مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات، مؤكداً سموه تجديد العهد والعزم على مواصلة مسيرة التقدم والتنمية والارتقاء بمكانة دولة الإمارات.

وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «في السابع عشر من يناير من كل عام نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات الذين يقفون باعتزاز خلف علم دولتهم للحفاظ على مكتسبات الوطن ورفعته بين الأمم».

وأضاف سموّه: «ندعو أبناء الإمارات وعائلاتهم لمتابعة قنواتنا الإعلامية الوطنية التي ستبث نشيدنا الوطني في الساعة 11:00 صباح يوم غد السبت لنجدد عهدنا وعزمنا على مواصلة مسيرة التقدم والتنمية والارتقاء بمكانة دولتنا الحبيبة».

حمدان بن محمد:

