ارتفاع في درجات الحرارة بعد غدٍ

توقّع المركز الوطني للأرصاد ارتفاع درجات الحرارة الإثنين المقبل.

وذكر أنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وسرعتها تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، مع اضطراب موج البحر في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

وتستمر حالة الطقس كما هي غداً، مع احتمال تشكّل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية.