عبدالله بن زايد ووزير خارجية الأرجنتين يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين بابلو كويرنو، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الأرجنتين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وتناول الجانبان خلال الاتصال أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات المتصلة بالأولويات التنموية للبلدين.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، بتطور العلاقة الثنائية بين البلدين، معرباً عن تمنياته لجمهورية الأرجنتين وشعبها دوام التقدم والازدهار.