طقس الإمارات.. ارتفاع في درجات الحرارة الإثنين المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاع درجات الحرارة الإثنين المقبل، فيما يكون الطقس بوجه عام رطبا مع نشاط حركة الرياح، مع احتمالية سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة.

وذكر المركز أنه من المتوقع أن يكون طقس السبت غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وسرعتها تصل إلى 40 كم/س، مع اضطراب موج البحر في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

وتستمر حالة الطقس كما هي يوم لأحد المقبل، مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية –غائم جزئي إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية ليلاً.

وأشار المركز إلى أنه من المتوقع أن يكون طقس الاثنين المقبل رطبا صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية – غائم جزئي إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار وارتفاع في درجات الحرارة.