الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف القوات المسلحة في تشاد

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته جماعة مسلحة في جنوب جمهورية تشاد الصديقة، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من أفراد القوات المسلحة.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة جمهورية تشاد وشعبها الصديق، متمنية الشفاء العاجل للمصابين في هذا الهجوم الآثم.