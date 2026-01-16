«باركن» تحذّر من رسائل احتيالية: الإشعارات الرسمية تُرسل فقط من الرقم 7275

حذّرت شركة «باركن» مستخدمي مواقف المركبات في دبي من رسائل احتيالية تنتحل صفة الشركة، داعية الجمهور إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع أي رسائل أو روابط غير موثوقة تدّعي أنها صادرة عنها.

وأكدت «باركن» أن جميع الرسائل النصية الرسمية الخاصة بخدمات المواقف تُرسل حصريًا من الرقم 7275، مشددة على أن أي رسالة واردة من أرقام أخرى أو تتضمن روابط مشبوهة لا تمت للشركة بصلة.

ودعت الشركة المتعاملين إلى عدم الضغط على أي روابط مجهولة، أو مشاركة أي بيانات شخصية أو معلومات دفع، في حال تلقي رسائل تدّعي وجود مخالفات أو مطالبات مالية غير مسددة.

وأوضحت «باركن» أن الطريقة الآمنة للتحقق من أي إشعارات أو معاملات تتعلق بالمواقف هي عبر تطبيق «باركن» الرسمي أو من خلال الموقع الإلكتروني المعتمد parkin.ae فقط.

وأكدت الشركة حرصها على تعزيز الوعي بالأمن الرقمي، وحماية بيانات المستخدمين من محاولات الاحتيال الإلكتروني، داعية الجميع إلى البقاء يقظين والإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة.