حمدان بن محمد يدعو أبناء الإمارات لمتابعة بث النشيد الوطني وتجديد العهد

دعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أبناء الإمارات لمتابعة بث النشيد الوطني وتجديد العهد، وذلك بمناسبة «يوم العزم».

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "في السابع عشر من يناير من كل عام نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات الذين يقفون باعتزاز خلف علم دولتهم للحفاظ على مكتسبات الوطن ورفعته بين الأمم ..".

وتابع سموه قائلا: "ندعو أبناء الإمارات وعائلاتهم لمتابعة قنواتنا الإعلامية الوطنية التي ستبث نشيدنا الوطني في الساعة 11:00 صباح يوم غد السبت لنجدد عهدنا وعزمنا على مواصلة مسيرة التقدم والتنمية والارتقاء بمكانة دولتنا الحبيبة".