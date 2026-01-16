رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيسة وزراء اليابان

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رسالة خطية من رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي، تتصل بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بقصر الشاطئ في أبوظبي، المبعوث الخاص لرئيسة الوزراء رئيس رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية - الإماراتية، إيشيبا شيغيرو، الذي سلم الرسالة.

ونقل إلى سموه، خلال اللقاء، تحيات رئيسة الوزراء وتمنياتها لدولة الإمارات دوام التقدّم، بينما حمّله سموه تحياته إلى ساناي تاكايتشي وتمنياته لليابان وشعبها الصديق مزيداً من الازدهار.

وتطرق اللقاء إلى علاقات البلدين وسبل تعزيزها لمصلحة شعبيهما، إلى جانب أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون والتواصل والتقارب، وترسيخ القِيَم المشتركة بين شعوب العالم.