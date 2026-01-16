رئيس الدولة يمنح سفير أوزبكستان وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، عبدالعزيز أوكولوف، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى دولة الإمارات.

وقلّد وزير دولة، سعيد بن مبارك الهاجري، السفير، الوسام خلال اللقاء الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية أوزبكستان في جميع المجالات.

وأعرب الهاجري عن تمنياته للسفير التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، مشيداً بدوره خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان.

من جانبه، أعرب سفير أوزبكستان لدى الدولة، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بما حققته دولة الإمارات من تقدّم، وإنجازات تعكس رؤية القيادة وحرصها على تعزيز مكانة الدولة في الساحة العالمية، كما أعرب السفير عن شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية في الدولة، على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين.