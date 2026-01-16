رئيس الدولة ورئيس وزراء سلوفاكيا يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا، روبرت فيكو، أمس، خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون وفرص تطويرها، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المستقبل، وغيرها من الجوانب التي تُشكل أولويات تنموية، وتخدم المصالح المشتركة للبلدين، وبما يعود بالخير والنماء على شعبيهما.

وأكد سموه ورئيس وزراء سلوفاكيا، خلال الاتصال، حرصهما المتبادل على مواصلة تعزيز مسارات التعاون.

كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة، وروبرت فيكو، عدداً من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها خصوصاً تطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدَين في هذا السياق أهمية تعزيز الحوار والتسويات الدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا والأزمات في المنطقة بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، ويجنب المنطقة مزيداً من الأزمات.