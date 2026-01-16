«طرق دبي» و«إعمار» توقّعان اتفاقية لتوسعة محطة مترو برج خليفة - دبي مول

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات اتفاقية مع شركة إعمار العقارية لتوسعة محطة مترو دبي، برج خليفة - دبي مول، لاستيعاب النمو المتزايد في عدد مستخدمي المحطة، وتحديداً في احتفالات رأس السنة الميلادية، وفي فترة الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية، حيث ستزيد مساحة المحطة من 6700 متر مربع إلى 8500 متر مربع، وتحسين المداخل وجسور المشاة، لتسهيل وصول الركاب إلى المحطة، وتوسعة منطقة الالتقاء والأرصفة، وإنشاء سلالم ومصاعد إضافية، وفصل بوابات الدخول عن بوابات الخروج، وزيادة عدد بوابات التعرفة، إلى جانب توسعة المساحات الاستثمارية لتعزيز الإيرادات، كما يشمل المشروع تنفيذ الأعمال المتعلقة بعناصر التكامل، مع وسائل المواصلات العامة، ووسائل التنقل الأخرى، وأعمال الزراعة التجميلية.

وسترتفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من 7250 راكباً في الساعة، إلى 12 ألفاً و320 راكباً في الساعة، بنسبة زيادة تبلغ 65%، وستصل الطاقة الاستيعابية اليومية للمحطة، بعد اكتمال أعمال التوسعة إلى 220 ألف راكب يومياً.

وقّع الاتفاقية عن الهيئة المدير العام ورئيس مجلس المديرين، مطر الطاير، وعن شركة إعمار العقارية مؤسّس «إعمار» و«نون» رئيس مجلس إدارة «إيغل هيلز» و«مجموعة أمريكانا»، محمد العبّار، وذلك على هامش أعمال منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، بحضور مسؤولين من الجانبين.

وقال الطاير إن الاتفاقية مع شركة «إعمار»، تأتي تجسيداً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز الشراكة والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، لتطوير بنية تحتية عالمية المستوى، تواكب الطفرة التنموية التي تشهدها إمارة دبي، وتُعزّز جاهزية دبي لاستضافة الفعاليات العالمية الكبرى، وتدعم مكانتها مدينةً عالميةً رائدةً في التنقل الحضري المستدام، وجودة الحياة، مؤكداً أن توسعة محطة مترو برج خليفة-دبي مول، تُمثّل استثماراً استراتيجياً في قلب دبي الحضري، حيث تتركز أعلى كثافة للحركة السياحية والاقتصادية في الإمارة، مشيراً إلى أن «المشروع يؤكد التزام الهيئة ببنية تحتية استباقية، قادرة على استيعاب النمو المتسارع في أعداد السكان والزوّار، وتعزيز انسيابية التنقل خلال أوقات الذروة والمناسبات الكبرى».

وقال محمد العبّار: «تأتي الاتفاقية في صميم رؤية إعمار لتطوير وجهات حضرية متكاملة، تضع الإنسان في قلب التصميم والتخطيط، وتضمن سهولة الوصول، وسلاسة الحركة، وثراء التجربة لكل من يعيش في دبي أو يزورها»، مؤكداً أن منطقة برج خليفة ودبي مول، تتجاوز كونها مركزاً تجارياً وسياحياً، فهي القلب النابض لمدينة عالمية تستقبل ملايين الزوّار سنوياً، الأمر الذي يتطلب توفير بنية تحتية للنقل على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية.

وأضاف أن «توسعة محطة مترو برج خليفة - دبي مول، تُمثّل استثماراً مباشراً في جودة الحياة وسعادة الناس، من خلال تقليل زمن التنقل، وتسهيل الوصول إلى أبرز معالم دبي، وتحسين تجربة الزوّار خلال فترات الذروة».

وشهدت محطة برج خليفة - دبي مول، نمواً في أعداد مستخدميها، منذ افتتاحها مطلع عام 2010، حيث ارتفع عدد الركاب من ستة ملايين و130 ألف راكب عام 2013، إلى نحو 11 مليون راكب العام الماضي.

مشروع توسعة «المحطة» يتضمن:

■ زيادة مساحة المحطة من 6700 متر مربع إلى 8500 متر مربع.

■ زيادة الطاقة الاستيعابية من 7250 راكباً في الساعة إلى 12 ألفاً و320 راكباً في الساعة.

■ توسعة منطقة الالتقاء والأرصفة، وزيادة عدد السلالم والمصاعد لاستيعاب النمو الكبير في عدد مستخدمي المحطة.

■ فصل بوابات الدخول عن بوابات الخروج لتسهيل حركة الركاب.